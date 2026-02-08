Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Włochy
  3. Verbano Cusio Ossola
  4. Mieszkania
  5. Szeregowiec

Domy Szeregowe w Verbano Cusio Ossola, Włochy

1 obiekt total found
Szeregowiec 3 pokoi w Ghiffa, Włochy
Szeregowiec 3 pokoi
Ghiffa, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 3
W miejscowości Ghiffa, zaledwie kilka minut od granicy ze Szwajcarią, w słonecznej lokalizac…
$314,213
