Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Włochy
  3. Valstrona
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Valstrona, Włochy

;
Willa Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Willa w Verbania, Włochy
Willa
Verbania, Włochy
Powierzchnia 560 m²
PL- PR _ P03. Luksusowa willa z ogrodem 3100 m2Oferujemy Vashiu luksusową willę o powierzchn…
$3,87M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Willa 6 pokojów w Mergozzo, Włochy
Willa 6 pokojów
Mergozzo, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 570 m²
PL- PR _ V05. Luksusowa willa z ogrodemJezioro Maggiore. Luksusowa willa z ogrodem w cichej …
$2,05M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Valstrona, Włochy

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się