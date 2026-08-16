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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Valstrona, Włochy

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mieszkania
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5 obiektów total found
Willa w Verbania, Włochy
Willa
Verbania, Włochy
Powierzchnia 560 m²
PL- PR _ P03. Luksusowa willa z ogrodem 3100 m2Oferujemy Vashiu luksusową willę o powierzchn…
$3,87M
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Red Feniks Montenegro
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Willa 6 pokojów w Mergozzo, Włochy
Willa 6 pokojów
Mergozzo, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 570 m²
PL- PR _ V05. Luksusowa willa z ogrodemJezioro Maggiore. Luksusowa willa z ogrodem w cichej …
$2,05M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 5 pokojów w Bagnella, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Bagnella, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 160 m²
ISM-060417-18. Престижная квартира в городе Оменья на озере ОртаОменья, в историческом центр…
$328,216
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 4 pokoi w Bagnella, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Bagnella, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 125 m²
ISM-060417-19. Квартира с видом на озеро в городе ОменьяВилом районе над озером Орта в город…
$275,467
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 5 pokojów w Bagnella, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Bagnella, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 120 m²
ISM-060417-17. Апартаменты с видом на красивое озеро - ОртаОменья, в тихом жилом районе пред…
$293,050
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Parametry nieruchomości w Valstrona, Włochy

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