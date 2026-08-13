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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Sondrio, Włochy

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1 obiekt total found
Mieszkanie 9 pokojów w Lanzada, Włochy
Mieszkanie 9 pokojów
Lanzada, Włochy
Pokoje 9
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 175 m²
On the western shore of Lake Garda, obtained from the restoration of an old farmhouse, in th…
$673,339
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Parametry nieruchomości w Sondrio, Włochy

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