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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Scarperia e San Piero, Włochy

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1 obiekt total found
Willa 54 pokoi w Unione Montana dei Comuni del Mugello, Włochy
Willa 54 pokoi
Unione Montana dei Comuni del Mugello, Włochy
Pokoje 54
Sypialnie 16
Liczba łazienek 14
Powierzchnia 1 550 m²
Villa Medicea Lo Sprocco, immersed in the green valley between Sant'Agata and Galliano in th…
$4,49M
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Parametry nieruchomości w Scarperia e San Piero, Włochy

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