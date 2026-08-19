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Penthouse na Sprzedaż w Sardynia, Włochy

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2 obiekty total found
Penthouse 4 pokoi w Porto Cervo, Włochy
Penthouse 4 pokoi
Porto Cervo, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
In the luxuriant and characteristic Porto cervo we propose a beautiful four-roomed flat with…
$1,53M
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Penthouse w Alghero, Włochy
Penthouse
Alghero, Włochy
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Ten ekskluzywny penthouse jest wyjątkową okazją dla tych, którzy szukają elegancji, komfortu…
$1,10M
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Parametry nieruchomości w Sardynia, Włochy

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