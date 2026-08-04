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Mieszkania z basenem na sprzedaż w Salo, Włochy

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3 obiekty total found
Mieszkanie w Salo, Włochy
Mieszkanie
Salo, Włochy
Powierzchnia 85 m²
GH- PV006493-3. ekskluzywny apartament z trzema sypialniami z ogrodemoferuje na sprzedaż ten…
$565,000
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 3 pokoi w Salo, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Salo, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 108 m²
GH- LV04815- 5C. Apartamenty w odnowionym budynku Salo centrumSalo, w zabytkowym centrum, ki…
$480,602
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Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Mieszkanie 2 pokoi w Salo, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Salo, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 104 m²
GH-LV04820-1C. Апартаменты в комплексе в городе СалоСало, в историческом центре, в нескольки…
$445,436
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Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
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