  2. Włochy
  3. Pordenone
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Pordenone, Włochy

2 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Barcis, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Barcis, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 2/4
Nowa inwestycja mieszkaniowa znajduje się w północno-wschodniej części Włoch, u podnóża park…
$58,524
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Barcis, Włochy
Mieszkanie 1 pokój
Barcis, Włochy
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Piętro 3/4
Ukończony kompleks mieszkaniowy Business Class, Barchis, Friuli-Wenecja-Julia, prowincja Por…
$185,794
Zostaw prośbę
Parametry nieruchomości w Pordenone, Włochy

