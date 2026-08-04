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Wille z basenem na sprzedaż w Peschiera del Garda, Włochy

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2 obiekty total found
Willa 3 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Willa 3 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 110 m²
GH- SV00079. Piękny dom z tarasem i basenemW okolicy San Benedetto di Lugana, w dobrej okoli…
$398,548
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 3 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Willa 3 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 136 m²
GH-SV00044. Изящный таунхаус с большой терасой на крышеВ нескольких минутах езды от центра г…
$468,880
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Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Realting.com
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