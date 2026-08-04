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Mieszkania z basenem na sprzedaż w Peschiera del Garda, Włochy

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1 pokojowe
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2 pokojowe
18
3 pokojowe
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1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 110 m²
GH- SV00002 _ BdS5. Nowe mieszkanie z własnym ogrodem.W nowo wybudowanej rezydencji znajduje…
$527,490
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