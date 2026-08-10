Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Włochy
  3. Province of Padua
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Province of Padua, Włochy

;
1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 180 m² w Padwa, Włochy
Nieruchomości komercyjne 180 m²
Padwa, Włochy
Powierzchnia 180 m²
RO- 241019. Restauracja w pobliżu WenecjiOferujemy restaurację w pięknym mieście Padova, god…
$1,11M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się