Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Włochy
  3. Macerata
  4. Komercyjne
  5. Hotel

Hotele na sprzedaż w Macerata, Włochy

;
nieruchomości komercyjne
9
Hotel Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Hotel 600 m² w Borgo Pintura, Włochy
Hotel 600 m²
Borgo Pintura, Włochy
Pokoje 16
Powierzchnia 600 m²
Numer referencyjny: N663 (R) Nazwa nieruchomości: Casa Rotondo Lokalizacja: we wsi Miasto…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Hotel 3 000 m² w Porto Recanati, Włochy
Hotel 3 000 m²
Porto Recanati, Włochy
Pokoje 55
Powierzchnia 3 000 m²
Kompleks składa się z kilku budynków, niektóre w pełni odrestaurowane, inne są restrukturyzo…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się