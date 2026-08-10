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Mieszkania na sprzedaż w Livorno, Włochy

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1 obiekt total found
Mieszkanie w Livorno, Włochy
Mieszkanie
Livorno, Włochy
Powierzchnia 110 m²
Rekonstrukcja jest konieczna!Budynek składa się z 12 apartamentów.Willa jest otoczona sadem,…
$58,096
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Parametry nieruchomości w Livorno, Włochy

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