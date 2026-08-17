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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Lecce, Włochy

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domy
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8 obiektów total found
Willa 8 pokojów w Diso, Włochy
Willa 8 pokojów
Diso, Włochy
Pokoje 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 535 m²
The 500-square-meter property is spread over two floors and surrounded by a furnished garden…
$1,31M
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Willa 7 pokojów w Santa Maria al Bagno, Włochy
Willa 7 pokojów
Santa Maria al Bagno, Włochy
Pokoje 7
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 216 m²
Detached villa on a raised floor, with three entrances. Located near the Four Columns, it ha…
$635,019
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Willa 5 pokojów w Gallipoli, Włochy
Willa 5 pokojów
Gallipoli, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Today we present a property in the heart of the historic center of Gallipoli. We are right o…
$1,48M
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Willa 5 pokojów w San Cesario di Lecce, Włochy
Willa 5 pokojów
San Cesario di Lecce, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 260 m²
San Cesario: a few km from Lecce, we offer for sale beautiful villa surrounded by 22,000 sqm…
$788,300
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Willa 10 pokojów w Gagliano del Capo, Włochy
Willa 10 pokojów
Gagliano del Capo, Włochy
Pokoje 10
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 238 m²
A few steps from the center of the beautiful Santa Maria di Leuca, we propose in Exclusive V…
$3,01M
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Willa 5 pokojów w Nardo, Włochy
Willa 5 pokojów
Nardo, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 190 m²
We present a detached villa leased in contrada Torsano behind Torre Inserraglio, fenced on e…
$645,968
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Willa 19 pokojów w Galatone, Włochy
Willa 19 pokojów
Galatone, Włochy
Pokoje 19
Sypialnie 10
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 530 m²
Access of the above property is leased on a main artery that is about one km from the urban …
$1,86M
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Willa 19 pokojów w Lecce, Włochy
Willa 19 pokojów
Lecce, Włochy
Pokoje 19
Sypialnie 5
Liczba łazienek 11
Powierzchnia 1 000 m²
A beautiful historic residence of distinction, built in 1820 by Luigi Morrone on the commiss…
$3,50M
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Parametry nieruchomości w Lecce, Włochy

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