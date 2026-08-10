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Wille na sprzedaż w Gattico Veruno, Włochy

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2 obiekty total found
Willa 6 pokojów w Veruno, Włochy
Willa 6 pokojów
Veruno, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 700 m²
PO- 080617. Villa Rustico w okolicy jeziora MaggioreVilla / rustico na sprzedaż w okolicy je…
$1,29M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 4 pokoi w Veruno, Włochy
Willa 4 pokoi
Veruno, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
PO- 10. Willa we Włoszech nad jeziorem Majora Oddzielny dom na 3 poziomach, na pierwszym pię…
$609,544
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
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Parametry nieruchomości w Gattico Veruno, Włochy

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