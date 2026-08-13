Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Włochy
  3. Foggia
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Foggia, Włochy

;
1 obiekt total found
Willa 7 pokojów w Chieuti, Włochy
Willa 7 pokojów
Chieuti, Włochy
Pokoje 7
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 171 m²
W jednej z najbardziej czarujących części Sirmione, 100 metrów od plaży w Bremie i prestiżow…
$618,596
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Foggia, Włochy

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się