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Hotele na sprzedaż w Fermo, Włochy

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nieruchomości komercyjne
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2 obiekty total found
Hotel 550 m² w Lapedona, Włochy
Hotel 550 m²
Lapedona, Włochy
Pokoje 16
Powierzchnia 550 m²
Budynek znajduje się na trzech poziomach na około 550 metrów kwadratowych z apartamentami, p…
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Hotel 700 m² w Lapedona, Włochy
Hotel 700 m²
Lapedona, Włochy
Pokoje 23
Powierzchnia 700 m²
Dom z widokiem na morze na dwóch poziomach na ponad 700 m2. Restauracja area kuchnia usługi …
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