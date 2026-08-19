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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Fermo, Włochy

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7 obiektów total found
Hotel 550 m² w Lapedona, Włochy
Hotel 550 m²
Lapedona, Włochy
Pokoje 16
Powierzchnia 550 m²
Budynek znajduje się na trzech poziomach na około 550 metrów kwadratowych z apartamentami, p…
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Nieruchomości komercyjne 1 000 m² w Montappone, Włochy
Nieruchomości komercyjne 1 000 m²
Montappone, Włochy
Pokoje 23
Powierzchnia 1 000 m²
Oddzielony dom częściowo niedokończony na kilku poziomach na ponad 1000 m2. Na parterze prze…
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Hotel 700 m² w Lapedona, Włochy
Hotel 700 m²
Lapedona, Włochy
Pokoje 23
Powierzchnia 700 m²
Dom z widokiem na morze na dwóch poziomach na ponad 700 m2. Restauracja area kuchnia usługi …
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Nieruchomości komercyjne 140 m² w Massa Fermana, Włochy
Nieruchomości komercyjne 140 m²
Massa Fermana, Włochy
Pokoje 8
Powierzchnia 140 m²
Numer referencyjny: N578Nazwa nieruchomości: Casa Tibu IILokalizacja: w krajuMiasto: Strefa:…
$58,131
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Nieruchomości komercyjne 200 m² w Monte Vidon Corrado, Włochy
Nieruchomości komercyjne 200 m²
Monte Vidon Corrado, Włochy
Powierzchnia 200 m²
Niedawno zbudowany magazyn rzemieślniczy z H = 6 m w konstrukcji prefabrykowanej. Powierzchn…
$232,525
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Nieruchomości komercyjne 600 m² w Montappone, Włochy
Nieruchomości komercyjne 600 m²
Montappone, Włochy
Pokoje 21
Powierzchnia 600 m²
Duży dom pod renowacją (fundusze na wypadek trzęsienia ziemi) z budową 5 nowych mieszkań. Są…
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TekceTekce
Nieruchomości komercyjne 140 m² w Monte Vidon Corrado, Włochy
Nieruchomości komercyjne 140 m²
Monte Vidon Corrado, Włochy
Powierzchnia 140 m²
Shed na obrzeżach placu wsi 82 metrów kwadratowych (możliwość zakupu dwóch sąsiednich apartamentów)
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