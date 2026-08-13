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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Dimaro Folgarida, Włochy

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1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Presson, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Presson, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 1/1
Mieszkanie w PressonCena na zapytanie.NieruchomośćTRENTINO - W wiosce PRESSON, w zabytkowej …
$100,099
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Parametry nieruchomości w Dimaro Folgarida, Włochy

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