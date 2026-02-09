Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Włochy
  3. Crespina Lorenzana
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Crespina Lorenzana, Włochy

1 obiekt total found
Willa 10 pokojów w Crespina, Włochy
Willa 10 pokojów
Crespina, Włochy
Pokoje 10
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 380 m²
Piętro 5/3
Prestiżowa zabytkowa rezydencja z basenem i gościnnością biznesu. W pięknych wzgórzach Pist…
$946,482
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Parametry nieruchomości w Crespina Lorenzana, Włochy

