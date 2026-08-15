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Wille na sprzedaż w Chieti, Włochy

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4 obiekty total found
Willa 4 pokoi w Colledimezzo, Włochy
Willa 4 pokoi
Colledimezzo, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 240 m²
IT- 060718- 4. Willa na sprzedaż nad jeziorem di Bomba z dużą działkąAbruzzo CollesticzzoTrz…
$257,884
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 4 pokoi w Francavilla al Mare, Włochy
Willa 4 pokoi
Francavilla al Mare, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
RO- 171016. Piękna willa Alexandra w sercu WłochUnikalna oferta na rynku nieruchomości. Uro…
$1,99M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 6 pokojów w Colledimezzo, Włochy
Willa 6 pokojów
Colledimezzo, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 617 m²
ARH-060718-5. Дом с садом в средневековом городе с видом на горы и озероЦена снижена до 100 …
$117,220
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Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
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Willa w Colledimezzo, Włochy
Willa
Colledimezzo, Włochy
Powierzchnia 430 m²
ARH- 180220-3. Willa w budowie w ColledimezzoCena obniżona do 180 000 euroAby ukończyć budow…
$210,996
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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