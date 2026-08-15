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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Chieti, Włochy

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2 obiekty total found
Hotel w Giuliano Teatino, Włochy
Hotel
Giuliano Teatino, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
SN- 201216. Aukcja! Hotel 4 gwiazdki, Wybrzeże AdriatykuWybrzeże Adriatyku. W samym centrum …
$3,11M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
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Nieruchomości komercyjne 600 m² w Sambuceto, Włochy
Nieruchomości komercyjne 600 m²
Sambuceto, Włochy
Powierzchnia 600 m²
Dom wolnostojący w panoramicznym miejscu na obrzeżach. Parter z podwójnym garażem. Pierwsze …
Cena na zgłoszenie
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