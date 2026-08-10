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Mieszkania na sprzedaż w Brenzone sul Garda, Włochy

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1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Magugnano, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Magugnano, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
GH- SB304-2. Apartament z widokiem na jezioroApartament na drugim piętrze budynku składające…
$468,880
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Parametry nieruchomości w Brenzone sul Garda, Włochy

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