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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Brenzone sul Garda, Włochy

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2 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Magugnano, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Magugnano, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
GH- SB304-2. Apartament z widokiem na jezioroApartament na drugim piętrze budynku składające…
$468,880
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Willa 5 pokojów w Porto, Włochy
Willa 5 pokojów
Porto, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
In the quiet atmosphere of the old town of Castello di Brenzone, there is a three-level town…
$569,328
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Parametry nieruchomości w Brenzone sul Garda, Włochy

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