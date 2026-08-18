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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Ascoli Piceno, Włochy

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2 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 900 m² w Acquasanta Terme, Włochy
Nieruchomości komercyjne 900 m²
Acquasanta Terme, Włochy
Pokoje 34
Powierzchnia 900 m²
Numer referencyjny: N1008Nazwa nieruchomości: Casa PilgrimLokalizacja: we wsiMiasto: Strefa:…
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Nieruchomości komercyjne 10 000 m² w San Benedetto del Tronto, Włochy
Nieruchomości komercyjne 10 000 m²
San Benedetto del Tronto, Włochy
Powierzchnia 10 000 m²
Centrum handlowe wzdłuż drogi państwowej w uprzywilejowanej i centralnej pozycji między Marc…
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