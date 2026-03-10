Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Dom wolnostojący na sprzedaż w Dystrykt Tel-Awiwu, Izrael

3 obiekty total found
Dom wolnostojący 8 pokojów w Ramat Gan, Izrael
Dom wolnostojący 8 pokojów
Ramat Gan, Izrael
Pokoje 8
Powierzchnia 382 m²
Ramat gan. Okręg rezydentów. Dom odnowiony z 7 pokoi z mamad ET jednostka oddzielona 2 pokoj…
$2,98M
Dom wolnostojący 3 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Dom wolnostojący 3 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 126 m²
Ten uroczy dom położony w starym mieście Jaffa jest prawdziwym klejnotem, oferującym unikaln…
$1,63M
Dom wolnostojący 4 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Dom wolnostojący 4 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 213 m²
Ta wyjątkowa nieruchomość jest unikalną mieszanką historii, luksusu i kultury. Położony w wi…
$4,00M
