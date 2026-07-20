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Condo na sprzedaż w Dystrykt Południowy, Izrael

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2 obiekty total found
Condo 5 pokojów w Aszdod, Izrael
Condo 5 pokojów
Aszdod, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 188 m²
Nugget!! Nowy program przedsprzedaży w Marina Ashdod, najbliżej plaży! Apartamenty 5 pokoi, …
$2,30M
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Condo 5 pokojów w Aszdod, Izrael
Condo 5 pokojów
Aszdod, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 250 m²
Nowy program nieruchomości w Ashdod Marina. 5 piętrowy luksusowy pobyt naprzeciwko jeziora, …
$2,71M
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Parametry nieruchomości w Dystrykt Południowy, Izrael

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