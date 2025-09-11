Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem długoterminowy domów wolnostojących w Petah Tikva Subdistrict, Izrael

1 obiekt total found
Dom wolnostojący 8 pokojów w Raanana, Izrael
Dom wolnostojący 8 pokojów
Raanana, Izrael
Pokoje 8
Powierzchnia 350 m²
Ładny domek położony w centrum miasta. Z 8,5 kawałkami: 2 sypialnie z parkietem i 2 łazienki…
$8,100
za miesiąc
