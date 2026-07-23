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Mieszkania na sprzedaż w Ofakim, Izrael

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1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Ofakim, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Ofakim, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 82 m²
Wielki projekt o ogromnym potencjale
$464,340
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