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Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse haut standing avec terrasse et vue mer panoramique etage eleve

Netanya, Izrael
od
$2,46M
;
6
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ID: 38835
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    HaSharon Subdistrict
  • Miasto
    Netanya
  • Adres
    Harina, 5

Lokalizacja na mapie

Netanya, Izrael
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Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse haut standing avec terrasse et vue mer panoramique etage eleve
Netanya, Izrael
od
$2,46M
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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