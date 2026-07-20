  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Raanana
  4. Dzielnica mieszkaniowa Belle opportunite a ne pas manquer 4 pieces a louer au coeur de raanana avec piscine dans la residence

Dzielnica mieszkaniowa Belle opportunite a ne pas manquer 4 pieces a louer au coeur de raanana avec piscine dans la residence

Raanana, Izrael
od
$2,624
;
11
Zostawić wniosek
ID: 38751
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Petah Tikva Subdistrict
  • Miasto
    Raanana
  • Adres
    Atidim

Lokalizacja na mapie

Raanana, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement neuf dans la tour bsr sarona haut standing
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,96M
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement bonne affaire investi
Givat Shmuel, Izrael
od
$1,94M
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf charmant avec parking prix incroyable
Jerozolima, Izrael
od
$934,800
Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces balcon renove avec ascenseur
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,47M
Dzielnica mieszkaniowa Entre habima et boulevard rothschild
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,49M
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa Belle opportunite a ne pas manquer 4 pieces a louer au coeur de raanana avec piscine dans la residence
Raanana, Izrael
od
$2,624
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Commercialisation exclusive gani rishon rue sharira rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Commercialisation exclusive gani rishon rue sharira rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Commercialisation exclusive gani rishon rue sharira rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Commercialisation exclusive gani rishon rue sharira rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Commercialisation exclusive gani rishon rue sharira rishon lezion
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Commercialisation exclusive gani rishon rue sharira rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Commercialisation exclusive gani rishon rue sharira rishon lezion
Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$882,320
Wyłączny marketing 4 pokojowe mieszkanie przestronne, niedawno (tylko około 3 lat), doskonale zaprojektowane i czyste w każdym szczególe. ✔️ Około 100 m2 zbudowany ✔️ Taras słoneczny o powierzchni ok. 12 m2 ✔️ Orientacja na południowy wschód ✔️ Widok niezbrojony i zielony, niemożliwy do zbud…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bonne affaire dans un bel immeuble en bon etat
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bonne affaire dans un bel immeuble en bon etat
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bonne affaire dans un bel immeuble en bon etat
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bonne affaire dans un bel immeuble en bon etat
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bonne affaire dans un bel immeuble en bon etat
Aszkelon, Izrael
od
$501,840
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse rue calme rothschild
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse rue calme rothschild
Tel-Awiw, Izrael
od
$6,07M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się