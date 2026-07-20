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Dzielnica mieszkaniowa Villa de haut standing a kadima

Kadima, Izrael
od
$2,30M
20.07.2026
$2,30M
31.05.2026
$7,00M
;
11
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ID: 36906
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    HaSharon Subdistrict
  • Wioska
    Kadima
  • Adres
    Rothschild

Lokalizacja na mapie

Kadima, Izrael
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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