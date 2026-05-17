Dzielnica mieszkaniowa Opportunite dun appartement avec un excellent potentiel damelioration tama 38 signe au coeur du quartier ramat eshkol entierement renove

Położony w samym sercu dzielnicy Ramat Eshkol całkowicie odnowiony. Apartament na 3 piętrze z windą budynku objętego projektem Tama 38 (całkowita restrukturyzacja) zatwierdzone i podpisane. Zacznij pracę w nadchodzących miesiącach. Planowane transformacje: Przejście z 3 pokoi do 4 pokoi przez dodanie pokoju mamad (pokój fortyfikowany). Powierzchnia prądowa 72 m2 (bez tarasu). Powierzchnia przyszłość 93 m2 wnętrze + dodanie 2 tarasy 9 m2 łącznie. Istnieje również prywatny parking i piwnica. Apartament w jego obecnym stanie jest doskonale zamieszkalny, ponieważ niedawno odnowiony. Możliwość otrzymania go w pełni umeblowane, a nawet wynająć go, jak to jest do początku Tama 38.