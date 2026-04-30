Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence

Bat Jam, Izrael
$4,38M
ID: 35304
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 22.04.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Bat Jam
  • Adres
    Ben Gurion, 61 Deda

O kompleksie

Przeniesienie
DLA SPRZEDAŻY - RIVIERA PROJEKT BEN GURION, BAT YAM - PEŁNA GWARANCJA WIDOWSKA MORZA DO ŻYCIA Wyłączne warunki PRESAL negocjowane dla naszej agencji na pierwszych 5 mieszkań sprzedanych. Pierwsza Sealina - PRESAL - Warunki wyjątkowe Rzadka okazja na pierwszej linii morza, zaledwie kilka minut od Tel- Aviv. Riwiera jest wyjątkowym luksusowym projektem mieszkalnym, oferującym unikalną sztukę życia z widokiem na Morze Śródziemne, z przejrzystym widokiem na morze i elegancki, spokojny i poszukiwany za ustawienie. Projekt wyróżnia się nowoczesną architekturą high-end oraz całkowitym oddzieleniem obszaru mieszkalnego od hotelu biznesowego położonego na niższych poziomach, gwarantując spokój, prywatność i absolutny komfort mieszkańcom. Niezależne wejście mieszkalne, sala dedykowana i zarezerwowane windy. W idealnej lokalizacji, projekt ma bezpośredni dostęp do promenady i plaży, w pobliżu sklepów, restauracji, wypoczynku i transportu, z szybkim połączeniem z Tel Awiwem przez tramwaj. Rezydencja oferuje szeroki wybór apartamentów 3, 3,5 i 5 pokoi, a także wyjątkowy apartament. Przestronne i jasne apartamenty wyposażone są w hojne tarasy, duże okna zatoki i nowoczesny design z high-end wykończenia. Wszystkie jednostki znajdują się od 6. piętra, z otwartym widokiem na morze (przynajmniej częściowo na elewacji). Cechy stojące: w pełni zainstalowana klimatyzacja, izolowane okna, projektowe drzwi wewnętrzne, eleganckie łazienki, winda Shabbat i klasyczny parking. Penthouse oferuje prawdziwe prywatne piętro, z spektakularnym widokiem panoramicznym, ogromny taras na dachu i możliwość prywatnego basenu. Projekt prowadzony przez uznanego dewelopera z ponad 60-letnim doświadczeniem i ponad 100 budynkami dostarczonymi do Bat Yam. Pozwolenie udzielone, gwarancja bankowa Mizrahi, rozpocząć pracę za 2 miesiące. Cena od 4,2 m? za 3 pokoje (75 m2 + taras). Atrakcyjne warunki płatności: 20% na podpis, saldo w 2 lata z indeksacją Pierwsze apartamenty: brak indeksowania i piwnicy oferowane

Bat Jam, Izrael
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef
Aszdod, Izrael
od
$1,05M
Na sprzedaż - piękny apartament 5-pokojowy położony przy ulicy Kineret w Ashdod (dzielnica Youd Alef). Całkowicie odnowiony do nowego, oferuje powierzchnię 170 m2 z dwoma przestronnymi balkonami. Apartament jest klimatyzowany i obejmuje prywatny parking i piwnicę. Położony na 3 piętrze z win…
Immobilier.co.il
Tel-Awiw, Izrael
od
$7,49M
Na sprzedaż - Old North Tel- Aviv Ultra- recherchered adres w samym sercu starożytnej Północy, w pobliżu Dizengoff, sklepy, znane szkoły i udogodnienia. Eleganckie i zielone otoczenie mieszkalne, idealne dla wymagających rodzin i inwestorów. Nowa konstrukcja z uzyskaną licencją, praca w tok…
Immobilier.co.il
Raanana, Izrael
od
$22,000
Wyjątkowe centrum. Penthouse 9 poziom. Piękny penthouse. 180 m2. 150 m2 taras. Otwarty widok. 2 miejsca parkingowe i 1 piwnica. Dostępny w czerwcu 2026
Immobilier.co.il
