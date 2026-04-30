Dzielnica mieszkaniowa Bureaux a louer emplacement strategique a lentree de har hotzvim

Biura do wynajęcia w Jerozolimie, idealnie usytuowany przy wejściu do Har Hotzvim, zaledwie 100 metrów spacerem od przystanków autobusowych, na centralnej osi Golda Meir.
W wyjątkowym i cichym budynku butikowym z windami, powierzchnia 230 m2 brutto.
Biura są zbudowane i gotowe do wejścia, z maksymalną optymalizacją przestrzeni i funkcjonalną dystrybucją, w tym recepcję, biurka, sala konferencyjna, pomieszczenie komunikacyjne, kilka orientacji, aneks kuchenny i prywatne urządzenia sanitarne.
Dodatkowa możliwość wynajęcia na tych samych powierzchniach budynków o powierzchni 165 m2 brutto i 117 m2 brutto, z możliwością montażu ich na łącznej powierzchni 282 m2 brutto lub wypożyczenia oddzielnie zgodnie z potrzebami najemcy.
Wynajem: 90 m2, łącznie z ładunkami.
Stosunek brutto do netto wśród najbardziej atrakcyjnych i korzystnych w Jerozolimie.
Jerozolima, Izrael
