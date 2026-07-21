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Dzielnica mieszkaniowa Appartement au centre ville a louer jerusalem

Jerozolima, Izrael
Sprzedane lub nieaktualne
11
ID: 35223
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.05.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

O kompleksie

Hamaalot - Centrum Mała ulica w samym sercu miasta Apartament na 3 piętrze z 5 Winda Brak parkowania Balkon 4 m2 4 sztuki - 120 m2 3 toalety 2 łazienki W pełni umeblowany wysoki stojący Niezależna klimatyzacja w każdym pokoju Ogrzewanie naziemne

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
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