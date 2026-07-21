  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
  4. Dzielnica mieszkaniowa Produit rare balcon souccah vue ouverte et etage eleve a jerusalem jerusalem immobilier 026786595

Dzielnica mieszkaniowa Produit rare balcon souccah vue ouverte et etage eleve a jerusalem jerusalem immobilier 026786595

Jerozolima, Izrael
Sprzedane lub nieaktualne
6
ID: 35222
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.05.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    David HaReuveni, 25

O kompleksie

W poszukiwanej dzielnicy David HaReuveni w Jerozolimie, w sercu wysokiej jakości środowiska religijnego, objawia się mieszkanie, które doskonale odzwierciedla równowagę pomiędzy nowoczesnym komfortem a żydowskim sposobem życia. Ten przestronny 4 pokoje o powierzchni około 100 m2, w doskonałym stanie, znajduje się na wysokim piętrze i cieszy się niezakłóconym widokiem, a także wyjątkową jasność dzięki dwóm północnym i wschodnim ekspozycjom. Przestrzeń zewnętrzna oferuje dwa przyjemne balkony, w tym prawdziwy balkon Soccah, pozwalając na spędzenie wakacji w idealnych warunkach. W apartamencie znajduje się również Mamad, prywatny parking w piwnicy, duża piwnica, ogrzewanie podłogowe i winda Szabat. Budynek jest stały, dobrze utrzymany, a dobro jest natychmiast dostępne, co czyni go rzadką okazją dla rodziny religijnej szukającej komfortu, światła i uprzywilejowanego środowiska życia.

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement grand neuf projet de qualite spacieux
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement grand neuf projet de qualite spacieux
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement grand neuf projet de qualite spacieux
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,48M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Tour yoo park tzameret 4 5 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Tour yoo park tzameret 4 5 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Tour yoo park tzameret 4 5 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Tour yoo park tzameret 4 5 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Tour yoo park tzameret 4 5 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Tour yoo park tzameret 4 5 pieces
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,13M
Apartament na sprzedaż w Tours YOO w Parku Tzameret w Tel- Aviv Luksusowa wycieczka z strażnikiem, siłownią, basenem, łaźnią, sauną i wiele więcej! 8. piętro z 4 windami 4.5 szt. 170 m2 + 11 m2 taras Mamad 2 łazienki 3 W.C. 2 miejsca parkingowe Cena: 6,500,000
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces moderne proche de rothschild
Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces moderne proche de rothschild
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,47M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się