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Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 3 pieces avec terrasse refait a neuf

Tel-Awiw, Izrael
Sprzedane lub nieaktualne
6
ID: 35220
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 21.04.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Nahmani, 31

O kompleksie

Piękne 3 pokoje + balkon Sam na górze. 2 sypialnie master + duży salon Oddzielne toalety Ulica spokojna i pełna East Tel Awiw Parking do wynajęcia z przodu

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
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