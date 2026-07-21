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Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces neuf avec ascenseur parking cave et balcon

Tel-Awiw, Izrael
Sprzedane lub nieaktualne
2
ID: 35219
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.05.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Soutine, 16 Embassy of Poland

O kompleksie

Nowy budynek. Wysoki poziom. 4 pokoje z dużym balkonem o powierzchni 14m2. Parking i piwnica wliczone.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
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