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Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces terrasse ascenseur parking immeuble neuf

Tel-Awiw, Izrael
Sprzedane lub nieaktualne
4
ID: 35217
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.05.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Arlosoroff, 15 15 minutes

O kompleksie

Nowoczesny luksusowy budynek z windą i prywatnym parkingiem. 3 pokoje z dużym salonem, elektryczne żaluzje na oknach. Bardzo jasny, balkon z otwartym widokiem. Ładna wysokość pod sufitem. Wypożyczony obecnie w Airbnb.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
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