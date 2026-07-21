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Dzielnica mieszkaniowa SpEcial investisseur proche mer immeuble neuf

Bat Jam, Izrael
Sprzedane lub nieaktualne
5
ID: 35216
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.05.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Bat Jam
  • Adres
    Herzl

O kompleksie

PRIME RENTATION - BAT YAM - MORZE najbliższe "butik" budynek w samym sercu centrum Bat Yam w cichej ulicy oferującej bezpośredni dostęp do transportu publicznego. Blisko szkół, przedszkoli, ośrodków medycznych, supermarketów, synagogów i zaledwie 5 minut spacerem od Morza Śródziemnego. Sąsiedztwo w rozwoju - zielone przestrzenie Wózki dziecięce + rowery z punktem ładowania Dostępne 3, 4 i 5 sztuk! Gwarancje bankowe - Finansowanie zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym - KONSTRUKCJA PO ZIELONYM KARGE CAHIER - WAŻNE CENY / DODATKOWE PŁATNOŚCI PRACY - Dostawa w ciągu 26 miesięcy

Lokalizacja na mapie

Bat Jam, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
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