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Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces neuf dans un immeuble historique proche mer

Tel-Awiw, Izrael
Sprzedane lub nieaktualne
2
ID: 35213
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.05.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    HaKovshim, 11

O kompleksie

Odnowiony eklektyczny budynek! Wysokie piętro z windą, zaledwie kilka minut spacerem od morza. Miłe usługi... ciche, jasne i zielone.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
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