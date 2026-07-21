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Dzielnica mieszkaniowa Beau 3 pieces renove

Tel-Awiw, Izrael
Sprzedane lub nieaktualne
6
ID: 35212
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.05.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Haggai HaNavi, 4

O kompleksie

Doskonały produkt. 3 pokoje odnowione w bardzo dobrym stanie w pobliżu ulicy Hagai. Cichy i poszukiwany ulica, otwarty widok, jasny i cichy. Dobry produkt, zmotywowany sprzedawca.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
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