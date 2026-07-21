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  4. Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 3 pieces avec terrasse bauhaus refait a neuf

Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 3 pieces avec terrasse bauhaus refait a neuf

Tel-Awiw, Izrael
Sprzedane lub nieaktualne
6
ID: 35210
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.05.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Melchet, 32

O kompleksie

Stojący budynek w samym sercu Leva Tel Aviva. Blisko Rothschild Boulevard, Shouk Carmel i zaledwie 7 minut od morza. Piękne 3 pokoje + balkon 85m2 netto. Trzecie piętro z windą, prywatny parking i piwnica. 2 duże sypialnie / 2 łazienka / ładny salon z otwartym widokiem. Cicha ulica i blisko lokalnych sklepów. Zobaczyć.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
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Dzielnica mieszkaniowa Situe en plein coeur de tel aviv dans la rue pinsker cet appartement se trouve a seulement quelques pas de la plage des centres commerciaux des restaurants et de tout ce que la ville a a offrir
Dzielnica mieszkaniowa Situe en plein coeur de tel aviv dans la rue pinsker cet appartement se trouve a seulement quelques pas de la plage des centres commerciaux des restaurants et de tout ce que la ville a a offrir
Dzielnica mieszkaniowa Situe en plein coeur de tel aviv dans la rue pinsker cet appartement se trouve a seulement quelques pas de la plage des centres commerciaux des restaurants et de tout ce que la ville a a offrir
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Situe en plein coeur de tel aviv dans la rue pinsker cet appartement se trouve a seulement quelques pas de la plage des centres commerciaux des restaurants et de tout ce que la ville a a offrir
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