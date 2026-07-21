  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Opportunite speciale

Dzielnica mieszkaniowa Opportunite speciale

Tel-Awiw, Izrael
Sprzedane lub nieaktualne
6
ID: 35209
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.05.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Nahmani, 31

O kompleksie

Specjalna okazja dla inwestorów. 2 nowe pokoje w luksusowym budynku w remoncie. Dostawa planowana za 8 miesięcy. 100 metrów od bardzo poszukiwanych i prestiżowych Rothschild Boulevard.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Rue calme proche mer immeuble neuf
Dzielnica mieszkaniowa Rue calme proche mer immeuble neuf
Dzielnica mieszkaniowa Rue calme proche mer immeuble neuf
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,74M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble grand proche de la mer spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble grand proche de la mer spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble grand proche de la mer spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble grand proche de la mer spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble grand proche de la mer spacieux
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble grand proche de la mer spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble grand proche de la mer spacieux
Netanya, Izrael
od
$1,74M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Opportunite a ne pas manquer 3 pieces a vendre dans un projet neuf proche de la mer sheinkin tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Opportunite a ne pas manquer 3 pieces a vendre dans un projet neuf proche de la mer sheinkin tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Opportunite a ne pas manquer 3 pieces a vendre dans un projet neuf proche de la mer sheinkin tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,57M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się