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Dzielnica mieszkaniowa Appartement dexception a lentree de tel aviv ramat gangivataim

Givatayim, Izrael
Sprzedane lub nieaktualne
6
ID: 35201
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.05.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasteczko
    Givatayim
  • Adres
    Ariel Sharon, 4 Shachar Tower

O kompleksie

Wyjątkowe mieszkanie przy wejściu do Tel Awiwu. Luksusowy budynek z zapierającym dech widokiem na morze. Wysokie piętro z 3 prywatnych miejsc parkingowych + piwnica. Rzadki i bezroboczy produkt. Sala sportowa w bardzo przestronnym apartamencie.

Lokalizacja na mapie

Givatayim, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
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