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Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 3 pieces renove avec balcon

Tel-Awiw, Izrael
Sprzedane lub nieaktualne
6
ID: 35200
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.05.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    J L Gordon, 70

O kompleksie

Piękne 3 pokoje odnowione z balkonem. Umeblowane luksusowe mieszkanie. Balkon z jasnym widokiem. Cichy i zielony. Do konfiskaty!

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
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