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Dzielnica mieszkaniowa Sublime 3 pieces balcon ascenseur

Tel-Awiw, Izrael
Sprzedane lub nieaktualne
6
ID: 35198
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.05.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Nahum HaNavi, 22

O kompleksie

Mieszkanie całkowicie odnowione. Budynek z windą / digicode. Umeblowane i wyposażone. Pięć minut od morza. Dostępny natychmiast.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
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