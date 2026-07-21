  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Somptueux 3 pieces neuf dans un immeuble classe

Dzielnica mieszkaniowa Somptueux 3 pieces neuf dans un immeuble classe

Tel-Awiw, Izrael
Sprzedane lub nieaktualne
6
ID: 35196
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.05.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Balfour, 35

O kompleksie

Wyjątkowy produkt do konfiskaty. 86m2 powierzchni mieszkalnej + 2 piękne balkony. Mieszkanie pełne uroku i historii. Świetne życie, bardzo ładne usługi. Winda, parking, piwnica 15m2. Wyjątkowy budynek.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer grand appartement spacieux avec terrasse dans un bel immeuble bien situe
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer grand appartement spacieux avec terrasse dans un bel immeuble bien situe
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer grand appartement spacieux avec terrasse dans un bel immeuble bien situe
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer grand appartement spacieux avec terrasse dans un bel immeuble bien situe
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer grand appartement spacieux avec terrasse dans un bel immeuble bien situe
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer grand appartement spacieux avec terrasse dans un bel immeuble bien situe
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer grand appartement spacieux avec terrasse dans un bel immeuble bien situe
Netivot, Izrael
od
$521,520
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bien agence bon emplacement grand proche de la mer spacieux vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bien agence bon emplacement grand proche de la mer spacieux vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bien agence bon emplacement grand proche de la mer spacieux vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bien agence bon emplacement grand proche de la mer spacieux vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bien agence bon emplacement grand proche de la mer spacieux vue sur la mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bien agence bon emplacement grand proche de la mer spacieux vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bien agence bon emplacement grand proche de la mer spacieux vue sur la mer
Ashdod, Izrael
od
$4,264
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre bon emplacement bonne occasion neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre bon emplacement bonne occasion neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre bon emplacement bonne occasion neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre bon emplacement bonne occasion neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre bon emplacement bonne occasion neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre bon emplacement bonne occasion neuf projet de qualite
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,28M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się