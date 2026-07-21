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Dzielnica mieszkaniowa Projet ben yehuda 192

Tel-Awiw, Izrael
Sprzedane lub nieaktualne
6
ID: 35193
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.05.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Ben Yehuda, 109

O kompleksie

Nowoczesny budynek mieszkalny o 7,5 piętrze, w tym 26 apartamentów z prywatnym parkingiem. Każdy apartament wyposażony jest w klimatyzację VRF indywidualny z niezależnym nadawaniem w każdym pokoju. Wysokokońcowe wykończenie z dachówką Wyroby ceramiczne, stolarka aluminiowa najwyższej jakości, w pełni wyposażone łazienki wyposażone, premium drzwi wewnętrzne i system zaawansowany elektryczny kompatybilny inteligentny dom.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
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